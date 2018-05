Verso Bologna-Avellino, i numeri e le curiosità del match Oggi il compleanno di Jason Rich: la guardia di Pensacola compie 32 anni

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino è ormai pronta a trasferirsi in Emilia dove domani, con palla a due alle 20.45, affronterà al PalaDozza la Virtus Segafredo Bologna. I lupi scenderanno in campo per difendere il quarto posto dagli attacchi della Dolomiti Energia Trento negli ultimi ottanta minuti della regular season prima dell'epilogo con lo scontro diretto al PalaDelMauro. Nel testa a testa tra coach, sarà la sfida numero 17 tra Alessandro Ramagli e Stefano Sacripanti: il coach della Scandone guida il confronto diretto con il parziale di 11-5. Nella gara d'andata, si è registrato il picco massimo di punti di divario in un match stagionale per la Sidigas (+28)

Le curiosità - Per Maarty Leunen sarà la trecentesima gara in Serie A. Dopo i cinque anni vissuti a Cantù, l'ala grande di Vancouver sta vivendo la sua terza stagione in biancoverde. La Scandone non vince in casa della Virtus dalla stagione 2013/2014 (Granarolo Bologna - Sidigas Avellino 74-78).

I numeri individuali e di squadra - Avellino, a due turni dal termine della stagione regolare, si conferma alla guida delle percentuali al tiro: lupi primi da 2 punti (56.5 per cento) e da 3 punti (40.7). La difesa delle V nere è la seconda del campionato per le percentuali da 3 punti concesse agli avversari: il 31.8. Gli irpini sono primi per assist (18.8 di media) e per valutazione (97.8).

Gli arbitri - La sfida tra la Virtus Bologna e la Scandone Avellino sarà diretta dai signori Carmelo Paternicò (Piazza Armerina), Fabrizio Paglialunga (Massafra) e Mauro Belfiore (Napoli).