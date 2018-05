Verso Bologna-Avellino, Ramagli: "Alessandro Gentile ci sarà" Alle 20.45 il match tra i felsinei e gli irpini: la presentazione del coach delle V nere

di Carmine Quaglia

Alle 20.45, in contemporanea su tutti i campi, le squadre della Serie A di Basket scenderanno in campo per il penultimo atto della regular season. La Sidigas Avellino sarà ospite della Segafredo Bologna al PalaDozza. La gara è stata presentata così dal coach della Virtus, Alessandro Ramagli: "Avellino è una squadra di livello con un roster lungo, profondo. - ha spiegato il tecnico delle V nere - La Sidigas viene da una stagione importante e partiranno nel match da favoriti. Noi siamo l'underdog e dovremo scendere in campo con rabbia e durezza sia mentale che fisica. Dovrà essere sicuramente una gara diversa rispetto a quella dell'andata. Dovremo avere voglia di dimostrare la nostra competitività".

Sul calo di Avellino in termini di prestazioni e risultati: "Per me si spiega facilmente. Gli infortuni li ha condizionati. - ha aggiunto Ramagli - Hanno sempre un peso specifico, sarà sempre così perché cambiano gli equilibri. Loro, più o meno, sono gli stessi: non hanno N'Diaye, ora contano su Lawal. Sono duri e l'hanno dimostrato in settimana nella finale di FIBA Europe Cup a Venezia restando in partita fino alla fine".

Alessandro Gentile, out nella vittoria di Pistoia, rientra nei giochi della Virtus: "Ci sarà. - ha annunciato il coach dei felsinei - Si è allenato parzialmente giovedì, ma venerdì ha poi svolto tutto l'allenamento. Vedremo quello che potrà darci, ma sarà importante averlo con noi. La sua leadership è significativa nel roster. Lui e Wilson ci daranno tanto: Jamil ha già qualche strumento in più per sentirsi dentro la squadra. Dovremo essere bravi ancora di più, cercare di fare la miglior partita possibile".

Sulla corsa play off: "Per le analisi complessive sulla stagione è ancora presto. MI interessa conquistare un posto play off e siamo nello sprint finale. I play off sono un obiettivo e non credo che, in caso di sconfitta, la gara finale con Reggio diventerà una partita da acqua alla gola. Anche in caso di vittoria con Avellino non avremo comunque la certezza dell'accesso alla post season. L'unica cosa che so è che ci aspetta una gara difficile".