LIVE | Bologna-Avellino, cronaca e risultato in tempo reale Serie A: la cronaca della sfida tra la Virtus e la Scandone: penultimo atto in regular season

di Carmine Quaglia

Secondo quarto - Parità a quota 20 con cinque punti consecutivi di Lawson. Avellino risponde con un controbreak di 7-0 iniziato da Scrubb (tripla e firma da 2) e finalizzato da Filloy (20-27 al 14').

Primo quarto - L'avvio conferma i valori offensivi della Sidigas in cui risultano dominanti Rich (8 punti) e Fesenko (5). La Virtus si affida ad Aradori (6 punti) per il 12-13 al 6'. Rich vola già in doppia cifra nel primo periodo: 13-18 al 9' con la schiacciata di Lawal. Il primo quarto termina con il risultato di 15-18.

Anteprima

La Sidigas Avellino è al PalaDozza di Bologna dove, con palla a due alle 20.45, affronterà la Segafredo Bologna. V nere al completo e che recuperano Alessandro Gentile. Anche la Scandone si presenta con i dodici classici a referto.