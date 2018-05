Sacripanti: "Solidi, compatti: riecco la voglia di vincere" Virtus Segafredo Bologna - Sidigas Scandone Avellino 64-70: il commento del coach biancoverde

di Carmine Quaglia

"Venivamo da un match giocato bene a Venezia che, però, non ci ha visto conquistare la Coppa. Abbiamo giocato qui con solidità, determinazione, con durezza. Un bel test". Stefano Sacripanti ha commentato così la vittoria della sua Sidigas Avellino contro la Segafredo Bologna in campo esterno, al PalaDozza: "Dovevamo vincere qui contro una squadra ricca di talento, di corpo e siamo stati solidi. - ha spiegato il coach della Scandone nella sala stampa del palasport felsineo - Siamo stati aggrappati alla difesa più che all'attacco con un ritmo controllato. Purtroppo siamo stati sterili offensivamente in alcune fasi. In avvio di terza frazione siamo rimasti fermi, qualche contropiede subito ha rimediato in discussione il match, ma abbiamo fatto ruotare tutti gli elementi, abbiamo distribuito minutaggio. Abbiamo mostrato quella voglia di vincere che era mancata con Sassari nell'ultima di campionato. C'è contentezza per questo successo. La Virtus è stata brava, Alessandro (Ramagli, ndr) ha insistito sui tre lunghi. In alcuni momenti ci siamo bloccati, ma è andata bene e credo che, in generale, sia stata una partita giocata bene da entrambe le squadre".