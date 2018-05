Scandone, colpo Auda: sui social l'arrivo del giocatore Il giocatore ha raggiunto Capodichino: il percorso del ceco verso Avellino

di Carmine Quaglia

Ecco Patrik Auda per la Sidigas Avellino sul finale di campionato verso la corsa nei play off Scudetto. Dopo il successo di Bologna, arriva una carica extra per il roster irpino anche dal mercato. La Scandone ha pressoché definito l'accordo con il giocatore ceco, classe '89, di ruolo ala grande, nazionale della Repubblica Ceca, reduce dall'esperienza vissuta con la canotta del Rosa Radom con cui ha disputato il campionato polacco e la Basketball Champions League. Per il lungo di Brno, che in carriera ha vissuto anche un'avventura con Manresa in Spagna, è ormai l'inizio della nuova fase da vivere a tinte biancoverdi.

Manca ancora il comunicato ufficiale della società irpina, ma sui social, in particolare sui profili ufficiali Twitter e Instagram Stories, Auda ha raccontato il suo percorso verso l'Italia. "Ciao amici" con tanto di bandiera italiana nella didascalia per l'arrivo a Napoli, all'Aeroporto Internazionale di Capodichino. Da qui, a breve, è immaginabile che raggiunga l'Irpinia per conoscere il PalaDelMauro e i suoi nuovi compagni. E il mercato della Sidigas potrebbe non fermarsi qui: la dirigenza irpina è al lavoro da tempo per rinfoltire anche il reparto esterni con le attenzioni rivolte allo spot del playmaker. Con l'arrivo di Auda si apre al turnover nel settore lunghi.