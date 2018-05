Alberani presenta Auda: "Nulla di intentato per i play off" UFFICIALE | I dettagli dell'arrivo ad Avellino dell'ala grande ceca

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino ha ufficializzato l'arrivo in Irpinia di Patrik Auda. Il cestista ceco, classe '89, entra a far parte del gruppo biancoverde.

"La Sidigas Scandone Avellino è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con l’atleta Patrik Auda. Il cestista mancino, originario della Repubblica Ceca, classe 1989, è un’ala grande di 206 centimetri, membro della nazionale ceca. - si legge nella nota diffusa dalla società biancoverde - Esordisce nel 2007 nella squadra della sua città natale giocando nel BC Brno. Nel 2010 approda nella NCAA, giocando per il college Seton Hall, team in cui permane per quattro stagioni, collezionando nell’ultima (2014-2015) 9.6 punti di media, 4.5 rimbalzi e 1.6 assist. Dal 2014 al 2016 gioca in Polonia, prima nell’AZS Polfarmex Kutno (TBL) e poi nell’AZS Koszalin (TBL): proprio nella seconda stagione tra le fila del Koszalin disputa 26 partite e colleziona 14.4 punti, 6.5 rimbalzi e 1.5 di media a partita; nel marzo del 2016 approda nella Liga Endesa (massima competizione spagnola) giocando nell’ICL Manresa, dove resta per l’intera stagione 2016-2017. Nel campionato 2017-2018 torna in Polonia e veste la maglia del Rosa Radom, team che milita nella massima serie della pallacanestro polacca. Patrik Auda è giunto in città e dopo aver sostenuto con successo le visite mediche, sarà a disposizione di coach Sacripanti a partite dall’allenamento di questo pomeriggio e sarà schierabile dalla prima gara dei play off".

Il direttore sportivo della Sidigas, Nicola Alberani, l'ha presentato così: "Auda possiede duttilità ed energia ed è stato scelto per queste sue doti. - ha affermato il ds biancoverde - Arricchiamo il nostro roster con caratteristiche importanti e sono certo che saprà farsi trovare pronto fin da subito. Cerchiamo di non lasciare nulla di intentato per questi playoff e di questo ringraziamo il Gruppo Sidigas”.