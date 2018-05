Sacripanti abbraccia Auda. Sotto con la "prima" con Trento Il coach della Scandone ha presentato il match di domani e dato il benvenuto al neo acquisto

di Marco Festa

La Sidigas Avellino è pronta ad affrontare l’ultimo turno della regular season: domani (ore 20:30) al Del Mauro i biancoverdi sfidano la Dolomiti Energia Trentino. I lupi devono difendere il quarto posto, che vale il vantaggio del fattore campo nei quarti di finale dei play off scudetto dove Leunen e compagni sono già certi che gli avversari saranno proprio i prossimi dirimpettai. Il roster irpino arriva alla palla a due forte dei due punti di vantaggio in classifica sul quintetto di coach Buscaglia e del +11 maturato in concomitanza con il blitz dell'andata. Il tecnico della Scandone, Stefano Sacripanti, ha presentato la sfida nella consueta conferenza pre-gara:

“Innanzitutto una considerazione sulla scorsa partita contro Bologna: avevo chiesto ai ragazzi dopo la gara contro Venezia di non farci sopraffare da una squadra che ha come obiettivo la qualificazione ai play off e sono stato molto contento di quella che è stata la loro risposta. Per quanto riguarda Trento, è una squadra che viene da 7 vittorie consecutive. Dovremo fare di tutto per portare a casa il match ed avere il vantaggio del fattore campo nei play off. Abbiamo due risultati su tre a disposizione perché possiamo anche perdere con meno di 11 punti, ma noi vogliamo vincere. È come se fosse l'inizio della serie: avrà un ruolo decisivo la fisicità. La Dolomiti Energia ha grande atletismo, soprattutto grazie a Shields e Gomes, che mostrano le loro qualità fisiche su ogni contatto, ogni raddoppio e ogni anticipo. C’è tanto lavoro da parte dello staff per preparare questa partita perché dovremo realizzare una serie di accorgimenti, che speriamo i nostri giocatori attuino nel migliore dei modi”.

Inevitabile un commento sul neo acquisto Auda: "È a metà strada tra un quattro e un cinque. È un giocatore alla Trento, volendogli fare un complimento: ha grande energia ed espolosività. Ci permette di essere coperti nel caso di infortuni. E questo, ovviamente, non è un aspetto secondario."

