Scandone, ecco Auda: "Nei play off nulla è impossibile" Prime parole da cestista biancoverde per l'ala grande, nazionale della Repubblica Ceca

di Marco Festa

Giornata di presentazione e di vigilia di campionato in casa Sidigas Avellino. Questo pomeriggio prime parole da cestista biancoverde per l'ala grande Partik Auda. Il nazionale della Repubblica Ceca è il primo rinforzo della Scandone in vista dei play off scudetto. Nelle sue parole l'entusiasmo all'alba dell'esperienza in canotta irpina e un messaggio carico di ottimismo in vista della post season: "Per prima cosa, vorrei salutare tutti voi: credo che per me sia davvero una benedizione essere qui, ringrazio la squadra per avermi dato quest'opportunità. Ho già sentito il calore dei tifosi e non vedo l'ora di scendere in campo per aiutare la squadra al meglio delle mie possibilità." ha esordito il lungo classe '89 che ha poi proseguito "Ieri ho incontrato i coach e tutto lo staff, mi hanno descritto la squadra, mi hanno parlato della nostra posizione in classifica e di cosa succederà nei prossimi giorni, oltre ovviamente a ciò che si aspettano da me. Purtroppo non ho grandissima esperienza nel campionato italiano: conosco un paio di squadre, specialmente quelle che hanno partecipato alle coppe europee, ma l'incontro mi è servito ad approfondire l'argomento. Conoscevo Avellino solo superficialmente grazie alla Champions League. Avendovi partecipato, mi ero informato un po' su tutte le altre squadre, anche quelle degli altri gruppi, e sul loro andamento in coppa, ma non ho seguito i campionati nazionali. Credo di essere in grado di fare molte cose, ma dipende sempre dalla squadra in cui gioco. Ad esempio, la nazionale mi chiede di fare una cosa diversa rispetto ai club: io sono in grado di giocare sia dentro, sia fuori dall'area. Credo che la squadra mi chieda principalmente di portare in campo nuove energie per tutta la squadra. Ho visto che Avellino ha giocato molto bene nella finale di Europe Cup contro Venezia, credo che nei playoff possa succedere qualsiasi cosa, tutto è possibile. Se affrontiamo una partita alla volta, mettendocela tutta, possiamo puntare alla finale e anche allo scudetto. Per ora abbiamo parlato solo della stagione in corso, non abbiamo parlato ancora di futuro. Abbiamo degli obiettivi in corso e ci concentriamo sul presente, poi penseremo a cosa potrà accadere in futuro."

