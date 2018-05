Verso Avellino-Trento, i numeri e le curiosità del match Per Maarty Leunen si avvicina un nuovo record in biancoverde

di Carmine Quaglia

Manca davvero poco alla palla a due della sfida tra la Sidigas Avellino e la Dolomiti Energia Trentino. Alle 20.30 i lupi sfideranno gli aquilotti nell'ultimo match di regular season, apripista per i play off. Di fatto sarà un appuntamento "pilota" verso il quarto di finale Scudetto tra le due squadre. Il successo o una sconfitta con scarto inferiore ad 11 punti: queste le condizioni per Avellino che vuole il fattore campo (le prime due gare interne nella serie al meglio delle cinque). Nei tre precedenti casalinghi, la Scandone ha sempre vinto con l'Aquila. Sono 8 i precedenti il coach della Sidigas, Stefano Sacripanti, e il tecnico della Dolomiti Energia, Maurizio Buscaglia. Il coach degli irpini è in vantaggio 6-2.

Le curiosità - Maarty Leunen è pronto a siglare un nuovo record personale con Avellino. Al capitano biancoverde mancano 6 punti per la quota 700. Dominique Sutton giocherà per la prima volta con Trento dopo aver raggiunto quota 1000 punti in canotta Dolomiti Energia (é il primo giocatore a tagliare questo traguardo). Toto Forray è, invece, a soli 2 assist da quota 350: è già leader nella storia dell'Aquila.

Gli ex - Il solo Luca Lechthaler è l'ex di turno nel match Avellino-Trento. Il centro di Mezzocorona ha disputato una stagione in Irpinia (campionato 2014/2015) disputando anche il quarto di finale di Coppa Italia 2015 contro Milano al PalaBancoDesio.

I numeri individuali e di squadra - Avellino prima squadra per assist del campionato con una media di 18.5 a partita. Trento è la terza difesa per assist concessi, 14.3 la media. La Sidigas prima anche per valutazione con una media di 97, mentre la difesa di Trento è terza con una valutazione concessa di 75.9.

Gli arbitri - Sidigas - Dolomiti Energia sarà diretta dai signori Roberto Begnis (Crema), Beniamino Attard (Priolo Gargallo) e Alessandro Nicolini (Bagheria).