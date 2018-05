LIVE | Avellino-Trento, cronaca e risultato in tempo reale La Scandone ospita l'Aquila Trento nell'ultimo appuntamento di regular season, antipasto play off

di Carmine Quaglia

Ultimo quarto - Leunen firma la tripla in apertura di ultima frazione. Scrubb, in transizione, per la parità a quota 59 al 32'. Wells batte Silins e appoggia il 61-59. Rich in entrata va per il +4 (63-59 al 35', time-out Dolomiti Energia). Rich realizza anche la tripla del +7. Trento non molla: Forray accomoda il -5. Sutton in contropiede schiaccia il -2 (66-64 al 37'). Forray trova il punto giusto della tabella per la parità. Leunen cancella l'errore di Rich per il nuovo +2 Sidigas. Filloy realizza la tripla del +5. Il quarto posto è, di fatto, della Sidigas che, anche in caso di sconfitta, dovrebbe poi perdere di 11: (71-66 al 39').

Terzo quarto - Wells piazza la tripla del 41-37 al 22'. Trento risponde con Forray e Sutton, poi Rich appoggia il +1 Avellino (45-44 al 24'). Punti in transizione per Trento con Flaccadori (45-49 al 25'). Scrubb risponde a Forray, Flaccadori su Zerini per il 49-53 al 26'. Leunen spara da 3 per il sorpasso che arriva a quota 54, la risposta è di Sutton (54-55 al 29'). Gutierrez realizza i liberi del 54-57 per la chiusura della terza frazione.

Secondo quarto - Rich e Scrubb inaugurano il periodo per il +4 (23-19 all'11 e time-out Trento). In uscita, tripla di Shields, poi quella di Silins: è sorpasso della Dolomiti Energia con il 23-25 al tabellone del PalaDelMauro al 23'. Tripla dall'angolo per Silins (23-30 al 15'). Minibreak immediato di 5-0 finalizzato dalla tripla di Fitipaldo: time-out di Buscaglia per Trento con il 28-30 al 15'. Dopo 2 minuti di confusione da una parte e dall'altra parte, Leunen appoggia da sotto la parità a quota 30, poi Filloy piazza la tripla del +3 (33-30 al 18'). Avellino contesta il fischio di Wells sul tiro da 3 punti di Gomes. Il portoghese firma i 3 liberi (33-33 al 19'). E' di Forray l'ultimo canestro del primo tempo: vantaggio ospite per il 36-37 all'intervallo lungo.

Primo quarto - L'avvio di gara presenta la forza di Fesenko nel pitturato, ma un fallo antisportivo di Wells regala inerzia alla Dolomiti Energia che firma il +4 al 6' (8-12). Il canestro di Gomes regala anche il +6 a Trento, Filloy accorcia il divario al 9' (14-18). Anche una tripla per l'italo-argentino. Lawal non commette prima della soluzione di tiro di Flaccadori. Il miglior under 22 del campionato fa 1/2. Leunen ripropone il lancio a tutto campo, Gomes superato, Scrubb accomoda sulla sirena il 19 pari. Finale di primo periodo.

Anteprima

La Sidigas Avellino ospita la Dolomiti Energia Trentino per l'ultimo turno di regular season in Serie A. Le due squadre si ritroveranno anche nei quarti di finale Scudetto a partire da domenica, giorno di Gara 1. Avellino dovrà difendere il -11 dell'andata per il quarto posto che vale la conferma del fattore campo.