Parola fine sulla regular season: tutti i verdetti Primo posto, accoppiamenti play off e retrocessione: tutto sul finale di campionato

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino supera la Dolomiti Energia Trento e con un successo (78-74), senza richiamare la differenza canestri dell'andata, blinda il quarto posto che garantirà alla Scandone l'apertura della serie dei quarti di finale contro i trentini con il fattore campo, con le prime due gare casalinghe nella serie al meglio delle cinque.

I verdetti - L'Umana Venezia chiude al primo posto la regular season di Serie A: primato per la Reyer che vince con il risultato di 89-86 nello scontro diretto con l'Emporio Armani Milano (2-0 e 46 punti finali in classifica). Milano in seconda posizione, la Germani Brescia perde a Pistoia (90-85), ma il terzo posto era già al sicuro: 40 punti per Brescia, raggiunta da Avellino che però resta quarta perché sotto negli scontri diretti (2-0 per i lombardi). Trento quinta, Varese perde a Torino, ma il sesto posto rimane come alla vigilia dell'ultimo turno. Per gli ultimi due posto utili per i play off, ecco la Red October Cantù che vince con Brindisi (98-85) e la Vanoli Cremona che batte Capo d'Orlando (119-95) e, per la classifica avulsa, risulta in vantaggio sulla Virtus Bologna (ko a sorpresa in campo esterno a Reggio Emilia con il finale di 104-99) e sullla Dinamo Sassari. Ai sardi non basta la vittoria contro Pesaro (112-81). I ko delle ultime due in classifica non modificano lo scenario per la salvezza. Pesaro era avanti di 2 punti su Capo d'Orlando e le sconfitte confermano il dato: Capo d'Orlando saluta la massima serie, retrocede in Serie A2.