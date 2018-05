Sacripanti: "Play off? Non ci sarà spazio per chi non lotta" Avellino-Trento 78-74: il commento del coach biancoverde e di Maurizio Buscaglia

di Carmine Quaglia

"Vincere 20 partite su 30, nonostante il doppio impegno in settimana, è un risultato importante ed è merito di tutti". Coach Stefano Sacripanti ha commentato il 78-74 con cui la sua Sidigas Avellino ha superato la Dolomiti Energia Trentino. "Si ripartiva dal +11 dell'andata e l'abbiamo difeso vincendo la partita. - ha spiegato Sacripanti - Trento ha atletismo, è molto forte negli 1 vs 1. Abbiamo gestito bene il roster e siamo riusciti a conservare il quarto posto in classifica che ci permetterà di avere il fattore campo favorevole nei quarti di finale play off".

Su Avellino-Trento in ottica post-season: "Ora pensiamo a Gara 1. Sono solidi e nei play off non ci sarà spazio per chi non lotta, per chi gioca in modo disattento e per chi non dà il suo contributo sin dall'avvio di gara. Auda ha disputato un solo allenamento, ma valuteremo nei prossimi giorni come e quando inserirlo. Si tratta di un ragazzo che ha dato anche il suo sorriso: è pieno di energia e vuole fare bene. Anche il suo entusiasmo possa essere utile nella serie con Trento".

Il commento di Maurizio Buscaglia: "Questa gara sarà analizzata per i play off. - ha affermato il coach della Dolomiti Energia Trentino - Abbiamo avuto un approccio ottimo, giocando una buona partita in cui abbiamo provato a ribaltare il -11 dell'andata. Quando abbiamo cercato il colpo prezioso nell'ottica del ribaltone, l'abbiamo fatto con la fretta che superava la velocità che è di base per il nostro gioco. Abbiamo provato ad allungare nel punteggio senza rimanere focalizzati sul momento. Avellino è lunga, forte, profonda, noi dobbiamo cercare partita dopo partita di avvicinarci alla miglior versione di noi stessi per poterli battere".