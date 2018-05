Sidigas Avellino, il jolly play off Scudetto è Alex Renfroe Ancora alcune questioni da risolvere: ultime ore per il tesseramento

di Carmine Quaglia

L'ultima gara della stagione regolare ha consegnato l'ufficialità del quarto posto in classifica, ma anche la finalizzazione dell'ultimo colpo in ottica play off Scudetto. La Sidigas Avellino è ormai pronta ad annunciare Alex Renfroe. Il playmaker, in uscita dal Galatasaray che non giocherà la post season del campionato turco, sarà un nuovo giocatore biancoverde. Tutto definito per l'arrivo del play USA di passaporto bosniaco (comunitario B), firmato in serata dalla proprietà irpina. Dopo Patrik Auda, arrivato ad Avellino lo scorso lunedì per aumentare le scelte nel reparto lunghi, Renfroe si aggiungerà al settore esterni: un colpo super sul finale di mercato per la Sidigas che è chiamato a tesserarlo a stretto giro per i play off (la scadenza è fissato per venerdì alle 11).

Prima in auge, poi condizionato da diverse dinamiche, l'arrivo del giocatore con un passato in Italia, in A2, a Brindisi, ma anche ex Barcellona e Bayern Monaco, è parso più vicino e distante per un'accelerata segnata in giornata (l'attesa è solo per il visto determinato dal passaporto extra UE) e decisiva per la firma di chi lascia il Galatasaray dopo una prova da leader: 22 punti, 4 assist e 8 rimbalzi nel successo del club di Istanbul, fuori dai play off, ma vincente a Bandirma contro il Banvit con il risultato di 80-90.