Parlato: "Testa a Gara 1: si scopriranno le carte" VIDEO | Il giocatore della Sidigas Avellino è stato ospite di "SottoCanestro": rivedi la puntata

di Carmine Quaglia

"L'aver ottenuto la vittoria con Trento e l'aver confermato il fattore campo: era quello che volevamo prima dell'ultima gara di stagione regolare. Si riparte da qui". Salvatore Parlato, ospite di "SottoCanestro", sul canale 696 TV OttoChannel, ha presentato la serie dei quarti di finale Scudetto che vedrà protagonista la sua Sidigas Avellino e la Dolomiti Energia Trentino (gara 1 è in programma domenica alle 20.45 al PalaDelMauro): "Entrambe le squadre non hanno voluto scoprire le carte in vista di questa serie play off che potrebbe risultare molto lunga. - ha spiegato l'ala biancoverde - Abbiamo fatto una buona gara, a tratti. Da oggi e poi domani si comincia davvero a pensare a Gara 1. Negli ultimi due anni sono state serie corte (nei quarti del 2016 3-0 con Pistoia, nel 2017 3-0 con Reggio Emilia, ndr), ma comunque emozionanti. Vediamo cosa succede in queste serie con Trento. Si prospetta dura dal punto di vista fisico e mentale".

Trento resta al DelMauro che vede le prime code ai botteghini per i mini-abbonamenti e i biglietti di Gara 1: "Oggi ero al palazzetto per la sessione pesi, prima della seduta di allenamento che abbiamo fatto per Patrik (Auda, ndr), e Trento era lì. - ha commentato Parlato - Sarà lunga anche per loro. Sono arrivati martedì, andranno via mercoledì prossimo da quando poi saremo noi a raggiungere Trento. Sono arrivato al palazzetto e ho subito visto tanti tifosi al botteghino. E' un segnale importante: l'entusiasmo del nostro pubblico ci dà una carica che credo sarà fondamentale in questo tipo di gare. Sono gare che si vivono su un filo sottile di equilibrio. La squadra non deve avvertire la pressione perché il pubblico è un aiuto. Anche nelle difficoltà il pubblico ci è sempre stato vicino lungo le 50 partite. La fila al botteghino è un qualcosa che può far solo piacere".

