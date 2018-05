Scandone, Renfroe è ufficiale: disponibile per Gara 1 play off La Sidigas Avellino ha tesserato il giocatore USA-bosniaco, ex Galatasaray

di Carmine Quaglia

Arriva anche l'ufficialità: Alex Renfroe è un nuovo giocatore della Sidigas Avellino. Il play USA-bosniaco entra a far parte del gruppo biancoverde per i play off Scudetto. L'ex Galatasaray è stato tesserato in tempo utile: limite in giornata alle 11. Di seguito il comunicato della società irpina sull'acquisto.

"La Sidigas Scandone Avellino è lieta di comunicare di aver sottoscritto un accordo con l’atleta Alex Renfroe. Il giocatore statunitense, classe 1986, naturalizzato bosniaco, è un playmaker di 191 centimetri di altezza, che vanta grande esperienza nei massimi campionati europei. Esordisce nel 2007 al college di Belmont, in NCAA, e nella sua seconda stagione qui raggiunge i 16 punti, 7 rimbalzi e 5 assist di media a partita. Nel 2009 la prima esperienza europea tra le file del VEF Riga (Lettonia), che lo porta ad essere nominato MVP della Lega Baltica, e l’anno successivo tra quelle del KK Zagreb (Croazia), dove gioca sia nella Lega Adriatica che in Eurochallenge, vincendo il campionato e la Coppa di Croazia. Nella stagione 2011-2012 approda in Italia e veste la maglia dell’Enel Brindisi in Legadue, riuscendo a conquistare la promozione in Serie A e viaggiando sui 12.5 punti, 5.8 rimbalzi e 4 assist di media a partita. Gioca la stagione successiva a Valladolid, nella massima competizione spagnola, e nel marzo del 2012 arriva l’esperienza tedesca, che lo porta a contribuire alla vittoria del campionato da parte del Brose Bamberg. Dopo una stagione in Russia nel Krasnoyarsk e una breve parentesi che lo vede tornare in Spagna nel Laboral Kutxa Victoria, nel 2014 si trasferisce in Germania, giocando prima nell’ALBA Berlino e poi per due stagioni consecutive nell’FC Bayern Monaco: anche qui sperimenta il doppio impegno, giocando nella massima competizione tedesca e collezionando 9.5 punti (53 per cento da 2, 44 per cento da 3), 3.3 rimbalzi e 5.5 assist di media a partita, e nell’Eurolega, con 10 punti, 4 rimbalzi e 4 assist di media a partita. Nella stagione 2017-2018 disputa l’Eurocup con la maglia del Galatasaray: qui le sue statistiche viaggiano su una media di 8.5 punti, 2.9 rimbalzi e 3.8 assist a partita. Il giocatore sarà presentato questo pomeriggio alle ore 16 presso la sala stampa del PalaDelMauro dal Direttore Sportivo, Nicola Alberani".