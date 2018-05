Rich: "Un onore essere l'MVP, ma penso solo a Gara 1" VIDEO | Verso Avellino-Trento, Gara 1: conferenza stampa per il miglior giocatore del campionato

di Carmine Quaglia

"E' stato un onore ricevere il premio, è un onore essere l'MVP del campionato, ma il mio sguardo è rivolto a Gara 1". Conferenza stampa al PalaDelMauro per Jason Rich. La guardia della Sidigas Avellino, eletto miglior giocatore della regular season in Serie A, ha parlato del titolo conseguito e presentato i prossimi passi della sua Scandone: "Sono contento perché mi hanno votato i coach, i giocatori e i dirigenti delle squadre italiane. Questo mi rende orgoglioso. - ha affermato la guardia di Pensacola - C'è tanto lavoro e sacrificio dietro un riconoscimento di questo tipo. Sono contento però anche per la mia squadra e per la gente di Avellino da cui ricevo tanto supporto ogni giorno".

La miglior stagione in carriera: "Probabilmente è così: essere eletti come MVP non capita sempre. - ha aggiunto Rich - E' la mia prima volta. Ho segnato molto nelle competizioni. Sono stato importante. Non è sbagliato effettivamente definirla come la miglior stagione per me".

Sui play off: "Ormai con Trento ci conosciamo. Entrambe le squadre conoscono pregi e difetti dell'avversario. Loro sono aggressivi su entrambi i lati del campo. Auda ho avuto modo di vederlo poco, Renfroe arriverà oggi: sono giocatori intelligenti e di esperienza. Ci daranno quel qualcosa in più che potrebbe garantirci il balzo nei play off. Ma pensiamo gara alla volta. Concentriamoci su Gara 1 di domenica, poi penseremo alle tappe successive".

Clicca qui per la conferenza integrale di Rich da ottochannel.tv

Clicca qui per il servizio del Tg Sport del canale 696 TV OttoChannel