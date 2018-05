Renfroe si presenta: "Grazie Avellino. Onorato della chiamata" Prime parole da giocatore della Sidigas Avellino per il playmaker USA-bosniaco al PalaDelMauro

di Carmine Quaglia

"Sono contento per l'opportunità che si è creata nelle ultime ore. Ringrazio la Scandone, la società, e farò quello che mi verrà chiesto dallo staff per ottenere il massimo". In punta di piedi, ma con la voglia di garantire quel di in più che la Sidigas Avellino si attende da lui. Alle 16 è arrivato, al PalaDelMauro, Alex Renfroe, l'ultimo acquisto biancoverde per la stagione 2017/2018, il colpo play off degli irpini siglato a pochi minuti dalla chiusura del mercato: "Torno in Italia dopo tanti anni e a Brindisi giocavo in Legadue. - spiega Renfroe nella conferenza stampa di presentazione - Ho giocato in leghe diverse ottenendo grandi traguardi. Sono pronto ora per giocarmi i play off in Italia. So bene che avrò un impatto diverso e ho appena due giorni per entrare in questo gruppo. Parlerò poco, ascolterò, osserverò e guarderò anche in cosa infilarmi. Anche in passato mi è capitato questo ruolo. Ripeto che sono felice di essere ad Avellino e il basket che si gioca qui mi piace. Ho le giuste motivazioni per questa avventura".

Sulle sue caratteristiche e sulla chiamata di Avellino: "Mi definisco un lottatore perché penso di fare quello che occorre, sono esperto e quando Avellino mi ha contattato, la volontà di avermi l'ho letta in maniera subito positiva. Quando una squadra ti contatta, ti vuole, ti "disturba" deve farti piacere e voglio solo ripagare le attenzioni che la Scandone mi ha subito dato".

