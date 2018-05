Sacripanti: "Ottimi acquisti. Spero daranno tanto nella serie" E' vigilia di Gara 1 dei quarti Scudetto tra Avellino e Trento, presentata dal coach della Sidigas

di Carmine Quaglia

"C'è motivazione e fermento per la serie. Poter disputare i play off per il terzo anno consecutivo è un risultato di cui andare fieri". La Sidigas Avellino è pronta per la serie dei quarti Scudetto contro la Dolomiti Energia Trentino e il coach della Scandone, Stefano Sacripanti, ha presentato così Gara 1 (palla a due domani alle 20.45 al PalaDelMauro): "Altro orgoglio è stato il quarto posto con 40 punti in classifica, nonostante il doppio impegno per le coppe. Giocheremo contro una squadra che fu rivelazione e finalista nella passata stagione. Prevedo una serie molto dura, lunga e fisica. Ci vorrà prontezza per lottare su ogni azione, su ogni pallone. Hanno cambiato playmaker. Per il resto si sono confermati come una squadra solida, fisica come lo scorso anno. Mercoledì c'è stato un assaggio di quello che sarà la serie. Abbiamo il fattore campo e speriamo di partire nel modo migliore. Sarà fondamentale partire con decisione, aggressività".

Su Auda e Renfroe: "Sono due ottimi innesti e speriamo possano darci tanto all’interno della serie. Patrik Auda è un giocatore di grande energia e fisicità, speriamo che possa aiutarci a livello difensivo ed energetico. Alex Renfroe è un giocatore totalmente diverso, che conosce la pallacanestro e che ha grande esperienza. Purtroppo hanno solo pochi allenamenti alle spalle, ma sarà il campo dirà quanto e in che modo potranno aiutarci”.