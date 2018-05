Verso Avellino-Trento, i numeri e le curiosità di Gara 1 Sacripanti: sarà quota 60 raggiungendo Mike D'Antoni. Le presentazioni di Buscaglia e Lechthaler

di Carmine Quaglia

Avellino-Trento si rinnova a distanza di tre giorni. Dall'epilogo della stagione regolare alla prima gara dei play off Scudetto 2018 per una sfida inedita nella post-season. Quinta fase play off per i lupi, la Dolomiti Energia si conferma ai play off dalla stagione 2014/2015, anno di ingresso in massima serie. Ventunesima panchina nei play off per il coach di Trento, Maurizio Buscaglia, mentre coach Stefano Sacripanti, domani, per la prima gara dei quarti Scudetto (palla a due alle 20.45), raggiungerà Mike D'Antoni a quota 60 partite allenate.

Gara 1 è stata presentata così dall'ex biancoverde, Luca Lechthaler: "La serie con Avellino sarà una bella sfida, equilibrata e tesa come spesso sono quelle fra quarta e quinta classificata ai playoff. - ha spiegato il centro della Dolomiti Enerigia - I dettagli faranno la differenza, anche perché sappiamo di doverci giocare questa serie contro una squadra fisica, di taglia, ma anche molto talentuosa e ben organizzata. I nostri avversari potranno poi contare sulla spinta del caldissimo pubblico del PalaDelMauro che di sicuro potrebbe essere un fattore importante: noi dobbiamo scendere in campo con la nostra solida identità, cercando di limitare i loro punti di riferimento principali e allo stesso tempo provando a fare prevalere le nostre qualità fondanti, come il nostro atletismo e la dinamicità dei nostri quintetti".

Queste le considerazioni pre-gara del coach della formazione trentina, Maurizio Buscaglia: "Ci stiamo preparando a livello fisico, tattico e mentale alla gara-1 di questi quarti di finale, una sfida playoff che affrontiamo con grande orgoglio e con la gioia di essere qui a giocarci per l'ennesima volta il momento culminante della stagione. La partita di mercoledì ci ha dato alcune indicazioni, ora è il momento di cominciare bene la serie sfruttando le nostre caratteristiche offensive e difensive da cui poi dovremo essere bravi ad apportare in corsa aggiustamenti e modifiche. Avellino è una squadra forte, lunga, compatta, dovremo essere pronti a tenere alta la nostra qualità all'interno dei 40', pronti a lottare fino all'ultimo pallone".