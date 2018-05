Scandone, Gara 1 con Trento: la carica dei tifosi Via ai play off per la Sidigas Avellino: alle 20.45 la prima palla a due della post-season

di Carmine Quaglia

I play off Scudetto 2018 hanno avuto inizio ieri sera. L'Olimpia Milano e la Leonessa Brescia hanno confermato il fattore campo battendo in Gara 1, rispettivamente, la Pallacanestro Cantù e la Pallacanestro Varese. Al Mediolanum Forum di Assago, l'EA7 ha superato la Red October con il risultato di 105-73 con 6 uomini in doppia cifra (Goudelock, Micov, Kuzminskas, Cinciarini, Bertans e Jerrells). All'AGSM Forum di Verona, sede del primo match per l'indisponibilità del PalaGeorge di Montichiari, la Germani ha vinto contro la Openjobmetis (finale di 68-61) grazie ai 21 punti di Marcus Landry.

Alle 19 Venezia-Cremona al Taliercio di Mestre, alle 20.45 Avellino-Trento al PalaDelMauro: in mattinata, al termine della rifinitura, la Scandone ha ricevuto l'ennesimo attestato di affetto incondizionato da parte del pubblico biancoverde. Prima l'attesa per la conclusione dell'allenamento, poi l'ingresso dei tifosi nella tribuna Terminio superiore con cori e incitamenti rivolti alla squadra di coach Sacripanti che, dal parquet, ha ringraziato i supporter per l'ulteriore carica ricevuta.

Verso la palla a due, sarà decisione dell'ultimo minuto da parte dello staff tecnico per il potenziale turnover che nascerà dopo gli arrivi di Patrik Auda e Alex Renfroe. Sponda trentina, il dubbio pre-gara è legato all'impiego di Shavon Shields che, come annunciato dalla Dolomiti Energia "è alle prese con le conseguenze del colpo rimediato all'anca mercoledì sera. Gli accertamenti strumentali effettuati ieri hanno evidenziato la presenza di un diffuso ematoma a livello del trocantere. Una decisione circa l'impiego in gara-1 dell'esterno di passaporto danese, che sta già svolgendo con lo staff medico bianconero le terapie del caso, verrà presa solo domenica nelle ore precedenti l'incontro".