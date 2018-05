LIVE | Play off, Avellino-Trento: lupi avanti di 3 al 20' La cronaca di Gara 1 tra la Sidigas e la Dolomiti Energia nei quarti di finale Scudetto

di Carmine Quaglia

Terzo quarto - Terzo fallo per Fesenko, quarto per Hogue: Buscaglia lo richiama in panchina. Wells conferma il vantaggio, poi Auda in contropiede schiaccia e subisce fallo da Gomes (48-41 al 25'). Intensità difensiva e corsa su Auda che schiaccia ancora per il 50-41 al 16'. Sutton inchioda per il tap-in. La risposta di Avellino arriva sull'asse Renfroe-Leunen per il 52-43 al 17'. Sutton batte Leunen, Auda per il rinnovo del +9 al 28'. La Scandone vola sulla doppia cifra di vantaggio grazie al 2/2 di Renfroe a cronometro fermo, poi Gutierrez spara la tripla del 56-48 al 19'.

Secondo quarto - Gomes e Flaccadori inaugurano il periodo per il +5 Trento (17-22 all'11'). Renfroe prima appoggia il -3, poi lancia D'Ercole che da oltre l'arco (22-22 al 12'). Trento va di risposta con Hogue in uscita da un time-out. Secondo fallo personale per il centro della Dolomiti Energia. Scrubb va in penetrazione e trova il punto giusto del tabellone per la parità. Fuori Auda (due falli per il ceco), dentro Fesenko. Sutton schiaccia e subisce fallo da Renfroe che lascia spazio a Filloy. Dentro anche Wells. Sutton firma anche il libero aggiuntivo: 24-27 al 15'. Avellino va di squadra per il tiro da 3 punti di Scrubb, poi Lechthaler realizza da sotto il 27-29. Avellino impatta, Trento torna avanti con costanza. Flaccadori dalla media per il 29-31 al 17'. Il +2 del miglior under 22 si rinnova sul 31-33. Fesenko (1/2 ai liberi) e la tripla di Filloy riportano Avellino avanti. E' il momento di Flaccadori che realizza la parità al 19'. Zerini fa esplodere il PalaDelMauro sul finale di primo tempo: bomba del +3 Scandone che chiude avanti all'intervallo lungo.

Primo quarto - Appoggio di Wells, schiacciata di Sutton: 2-2 al 2'. Due liberi a segno: viaggio senza errori in lunetta per Sutton (2-4 al 4'). Wells, a rimbalzo, recupera e segna. Sutton risponde con un tiro dalla media. Sfida Wells-Sutton: 6-6. Errore per Avellino in ripartenza da palla recuperata: immediato Silins da 3 (6-9 al 5'). Renfroe è sul cubo dei cambi in attesa della prima pausa. Rich, da 3 punti, per la parità a quota 9 al 6'. Rich per il sorpasso con il canestro dell'11-9. Cinque punti consecutivi di Sutton per l'11-14. Secondo fallo per il giocatore dell'Aquila costretto all'uscita, richiamato da Buscaglia. Liberi per Fesenko all'8' sul -3 Avellino. Silins risponde all'ucraino (2/2 per entrambi): 13-16. Dentro anche Auda: esordio in biancoverde per entrambi i nuovi arrivati. Renfroe assiste Auda: appoggio del ceco (15-16 al 9'). L'ex Rosa Radom firma anche il sorpasso, ma al primo intervallo è vantaggio Trento con il sigla di Flaccadori (17-18).

Anteprima

La Sidigas Avellino è pronta a sfidare la Dolomiti Energia Trentino nel primo impegno dei quarti di finale Scudetto 2018. Inizia la serie (al meglio delle cinque gare) con la Scandone che punta subito sui nuovi arrivi, Patrik Auda e Alex Renfroe. Il ceco e lo statunitense di passaporto bosniaco sono a referto: fuori Bruno Fitipaldo e Shane Lawal. Gli arbitri dell'incontro sono i signori Paternicò, Rossi e Aronne.