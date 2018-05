Il rammarico della Sidigas: "Eventi incresciosi" La nota della società irpina dopo quanto avvenuto nel post Gara 1 dei play off

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino rischia di chiudere in anticipo il percorso di gare casalinghe nei play off dopo la squalfica di due turni, inflitta dal giudice sportivo della FIP. Il ricorso della società irpina sarà esaminato nelle prossime ore. L'obiettivo dei biancoverdi è di limitare il provvedimento ad una sola gara, commutabile in ammenda. Intanto, la Sidigas ha diffuso una nota su quanto avvenuto ieri al PalaDelMauro: "La Sidigas Scandone Avellino si dichiara profondamente dispiaciuta per gli attimi di tensione e per gli eventi incresciosi che si sono verificati al termine di Gara-1 contro la Dolomiti Energia Trentino. - si legge nel comunicato della società - Il sodalizio irpino, da sempre in prima linea per far sì che lo sport incarni il valore della serenità e i principi dell’ospitalità, è molto rammaricato e prende le distanze da determinati comportamenti di riprovata inciviltà. Il lancio di oggetti verificatosi a fine partita è un atto lontano dalla Curva e da tutta la tifoseria biancoverde, che da sempre si distingue per correttezza e sportività. La società spera che la serie dei quarti di finale playoff possa continuare all'insegna dell'intensità e dei rapporti di rispetto reciproco".