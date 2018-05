PalaDelMauro a porte chiuse, le disposizioni per Gara 2 I dettagli per la seconda gara tra Avellino e Trento dopo la stangata del giudice sportivo

di Carmine Quaglia

Ora è anche ufficiale: Sidigas Avellino - Dolomiti Energia Trentino, gara 2 dei quarti di finale Scudetto, si giocherà domani, alle 20.45, al PalaDelMauro di Avellino, a porte chiuse, mentre l'eventuale Gara 5 si disputerà in campo neutro. Tramite nota, la Scandone ha riferito le disposizioni relative a tale misura. La società irpina ha comunicato il divieto tassativo a tutti i tifosi di recarsi presso l'impianto sportivo e le zone adiacenti la struttura prima, durante e dopo il match. Le informazioni sulla modalità di recupero dei biglietti acquistati per Gara 2 e quelle riguardanti alla sede di gara per l'eventuale quinta sfida della serie saranno comunicate con termini di ufficialità quanto prima. La Scandone avvisa i supporter di non affollare il botteghino del PalaDelMauro per chiedere ulteriori chiarimenti.

La Federazione Italiana Pallacanestro ha accolto, in via eccezionale, la richiesta della LegaBasket di poter disputare Gara 2 tra Sidigas Avellino e Dolomiti Energia Trentino al PalaDelMauro di Avellino, a porte chiuse. Nel pomeriggio era stato rigettato da parte della Corte Sportiva d’Appello il ricorso della società avellinese avverso alla squalifica del proprio campo di gioco per due giornate".

La Lega ha evidenziato alla FIP i seguenti motivi di straordinarietà, ovvero:

- la ristretta tempistica tra la decisione degli organi di giustizia di mancato accoglimento del ricorso notificata lunedì e l’orario di Gara 2 prevista per martedì alle ore 20.45 rende difficile il reperimento e l’allestimento di un campo neutro o lo spostamento della gara ad altra data. A questo si aggiungono le difficoltà logistiche e di spostamento dei due club e degli arbitri oltre a tutte le necessarie operazioni collegate alla gara (a partire dalla impossibilità di Rai, che ha acquisito il diritto di trasmissione di questa serie di playoff, a trasmettere due gare di playoff nella stessa serata in caso di spostamento di data della gara di Avellino).