SPECIALE VIDEO | Scandone: porte chiuse, notte magica Prima, durante e dopo Gara 2 dei play off scudetto con Trento: la serata dei tifosi in real audio

di Marco Festa

Poco meno di 24 ore fa è stata una serata strana e allo stesso tempo magica per i tifosi della Sidigas Scandone Avellino. Con il Del Mauro squalificato per due giornate, i supporters dei biancoverdi hanno deciso di seguire Gara 2 dei quarti di finale dei play off scudetto, contro la Dolomiti Energia Trentino, dall'esterno del palasport del capoluogo irpino: smartphone alla mano e voglia di farsi sentire. Nonostante tutto. Alla sirena finale hanno festeggiato la vittoria (80-59) con i propri beniamini. Cori, colori, passione. Noi c'eravamo: prima, durante e dopo. E vi offriamo uno speciale per conservare le immagini di un notte da lupi.

Clicca qui per vedere il film della serata in real audo (video tratto OttoChannel.tv)