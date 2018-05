Scandone, Sacripanti: "Attendo notizie dalla società" VIDEO - Il coach: "Ben oltre i sogni di inizio ciclo. Ho lavorato al mille per cento"

di Carmine Quaglia

"C'è rammarico e delusione da smaltire, meritatavamo un po' di più, ma dovevamo essere un po' più bravi noi". Stefano Sacripanti ha presenziato al saluto squadra-tifosi avvenuto nel tardo pomeriggio al PalaDelMauro. Sulla stagione e sul suo futuro si è espresso così: "Mai come quest'anno sono stanco. E' stata un'annata molto impegnativa. - ha spiegato il coach canturino - In questi tre anni abbiamo realizzato una grande percentuale di vittorie. Appena arrivato ad Avellino incontrai l'ingegnere (Gianandrea De Cesare, ndr). Mi disse che voleva una salvezza tranquilla, senza avere rotture. Se poi ci fossero stati i play off sarebbe stato un sogno. Ecco, mi sembra che i sogni l'abbiamo oltrepassati alla grande. Cosa prevede il futuro? Non lo so. Chiaro che sono un professionista, vivo di questo. Avellino mi è entrata nel cuore per mille motivi. Faccio parte di un progetto. Per tre anni di fila abbiamo combattuto viso a viso con le grandi. Vedremo, insomma. Aspetterò notizie dalla proprietà. Vedremo come andrà. In ogni caso, credo fortemente che si sia sviluppata una formazione di un certo livello. Vedere che siamo noni nel ranking europeo, che abbiamo fatto tre finali in tre anni, poi uno può dire che non ho vinto. Mi permetto di dire che tutte e tre le finali abbiamo giocato con tre squadre più forti di noi. Potevamo essere più bravi, ma credo che abbiamo fatto nettamente tanto. Quest'anno c'è la grande delusione di non fare la semifinale perché l'avremmo meritata. Aver fatto la finale FIBA che ci ha portato fino in fondo ci ha un po' penalizzato".

Ancora sul futuro: "La proprietà parlerà, deciderà, ci metteremo a tavolino: lo spero. In caso contrario, non sarà un dramma. Sicuramente posso dire e lo dico a testa alta: al di là degli errori e di tutte le cose buone che ho fatto, ho dato personalmente il mille per cento per questa società".

Clicca qui per vedere l'intervista a coach Stefano Sacripanti da ottochannel.tv