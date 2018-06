Scandone: Alberani non lascia, anzi rinnova con un triennale Dalla potenziale rottura alla sorpresa di un nuovo accordo con "mansioni ampliate"

di Carmine Quaglia

Appena giovedì scorso si viveva la fase di stallo con la mancata di firma di Max Menetti e uno scenario di distacco netto tra le parti in casa Sidigas Avellino. A distanza di due giorni, un nuovo colpo di scena. Già nelle ultime ore si registrava aria di coesione ritrovata tra la dirigenza e la proprietà, pochi minuti fa ecco a sorpresa un annuncio: Nicola Alberani ha rinnovato il suo contratto con la Scandone per altre 3 stagioni. "La Sidigas Scandone Avellino comunica con grande soddisfazione che il direttore sportivo Nicola Alberani ha rinnovato il suo contratto per altri tre anni, siglando la sua permanenza con la Sidigas fino al 2021": si legge nella nota diffusa dalla società biancoverde che aggiunge: "Il prolungamento del contratto attesta la reciproca stima esistente tra le parti e la ferma volontà del direttore sportivo di continuare con rinnovato entusiasmo il suo percorso sulla scia dell’ultimo triennio: il Responsabile dell’area tecnica vedrà inoltre ampliate le sue mansioni all'interno del club irpino".

Alberani, quindi, ripartirà con entusiasmo rinnovato e con un ruolo dominante nei giochi in casa Scandone: "Oggi è un giorno estremamente importante per me. - ha affermato il direttore sportivo - Siglare un accordo triennale con un Club come la Sidigas Scandone Avellino è un privilegio. Ci aspetta una stagione avvincente, dura e stimolante ma l’orgoglio di poter rappresentare in Italia e in Europa quella che sta diventando la mia terra adottiva mi conferisce grande energia e determinazione. Ringrazio la proprietà per la fiducia accordatami e per aver rinnovato la scommessa compiuta tre anni fa. Adesso è necessario lavorare duro per costruire un roster che continui a tenere Avellino ai livelli che le competono”.