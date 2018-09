Scandone: 92-85 sull'Eurobasket, finale con Brindisi all'Irtet 33 punti per Green, 23 per Cole: alle 18, la finale con Brindisi a Maddaloni

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino vince contro l'Eurobasket Roma. Finale di 92-85 per i ragazzi di coach Nenad Vucinic sul team capitolino, allenato da Fabio Corbani, nella seconda semifinale del Trofeo Irtet di Maddaloni, con Caleb Green, assoluto leader di serata: 33 i punti segnati dall'ala grande di Tulsa. Ottima prova anche per Norris Cole (23 punti), doppia cifra per Hamady N'Diaye (10). Dopo l'equilibrio nella prima frazione (24-24 al 10'), l'Eurobasket piazza un buonissimo secondo periodo per il 46-51 al 20'. Distanze immutate al 30' per il 61-76, Avellino scarica sul parquet un super ultimo quarto. Parziale di 31-19 per strappare il successo e il pass per la finale del torneo Irtet. Domani, alle 18, Avellino affronterà in finale l'Happy Casa Brindisi, che ha battuto la Virtus Roma. Sarà rivincita dopo il ko rimediato dai pugliesi nel primo test al Torneo di Rieti.

"Questa sera il nostro approccio è stato un po' soft dal punto di vista difensivo. Abbiamo subito la grandissima intensità di Roma, che ha avuto un approccio mentale ed energico superiore al nostro nella parte iniziale della gara. - Gianluca De Gennaro commenta così il successo della Sidigas sull'Eurobasket - C'è stata poi una bella reazione di squadra nella seconda parte: abbiamo arginato la differenza punti ed alla fine è emerso il valore dei nostri giocatori. - ha aggiunto l'assistant coach biancoverde - Siamo comunque riusciti sempre a mantenere il controllo della partita ma c'è ancora tanto da migliorare, soprattutto dal punto di vista dell'intensità difensiva e della conoscenza di squadra. Ci aspettavamo un piccolo calo oggi, visto che veniamo da due giorni ad Istanbul che ci hanno visto affrontare squadre del calibro del Darussafaka e del Galatasaray. Siamo contenti per la vittoria ma allo stesso tempo consapevoli che c'è tanto ancora da fare. Domani terminerà il nostro precampionato e cominceremo a lavorare a pieni ritmi in vista del campionato italiano e della Champions League".

9° Trofeo Irtet - Semifinale (PalaCaliendo, Maddaloni)

Sidigas Avellino - Eurobasket Roma 92-85

Parziali: 24-24; 22-27; 15-15; 31-19

Avellino: Green 33, Nichols 5, Idrissou ne, Costello 6, Filloy 5, Sabatino ne, Campogrande 3, D'Ercole 3, Sykes 4, Cole 23, Spizzichini, Ndiaye 10. All. Vucinic.

Eurobasket: Fall 9, Zeisloft 22, Fanti, Infante 3, Loschi 8, Cicchetti, Amici 12, Piazza 5, Toure 4, Hollis 22. All. Corbani.