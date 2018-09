Scandone, secondo posto all'Irtet: vince Brindisi 107-103 Cala il sipario sulla preseason: sabato, alle 18, l'esordio ufficiale per la Scandone

di Carmine Quaglia

L'Happy Casa Brindisi vince il 9° Trofeo Irtet di Maddaloni. Per la seconda volta consecutiva in preseason, la squadra pugliese ferma la Sidigas Avellino. Finale di 107-103 dopo un tempo supplementare per il team allenato da Frank Vitucci. I biancoverdi si ritrovano sotto anche di 16 in avvio di ripresa, ma trovando in Keifer Sykes (32 punti in serata), Ariel Filloy e Norris Cole la forza per rimontare e operare anche un sorpasso a pochi secondi dal termine. La tripla dell'ex Maccabi Tel Aviv vale il 92-94. Brindisi risponde in lunetta con Brown: 2/2 per la parità e si vola all'overtime. Di forza, Brindisi strappa il successo e conquista il torneo mostrando maggior decisione a rimbalzo. Cala il sipario sulla preseason della Sidigas che sabato, alle 18, farà il suo esordio ufficiale. Sarà sfida a Pistoia contro Cantù.

"E' stata una partita dura, che ci era utile per concludere la nostra fitta preseason. - ha spiegato Massimo Maffezzoli - Brindisi ha meritato per i dettagli. Noi dovremo lavorare meglio sull'aspetto dei rimbalzi, soprattutto quelli offensivi che alla fine ci sono costati la partita. - ha aggiunto l'assistant coach biancoverde - Dopo essere andati sul meno 16 siamo stati tuttavia bravi a reagire, così come a trovare coesione ed unità e questo è il miglior messaggio che possiamo ricavare da questo precampionato. Tra una settimana iniziamo con le partite che contano, ci stiamo preparando al meglio e ci faremo trovare pronti per l'esordio di sabato".

9° Trofeo Irtet - Finale (PalaCaliendo, Maddaloni)

Happy Casa Brindisi - Sidigas Avellino 107-103 d1ts

Parziali: 19-19; 33-21; 25-26; 17-28; 13-9

Progressivi: 19-19; 52-40; 77-66; 94-94

Brindisi: Banks 20, Brown 18, Rush 11, Gaffney 10, Zanelli 6, Moraschini 6, Clark 10, Cazzolato 4, Chappell 22, Wojciechowski ne, Taddeo ne, Ianuale ne. All. Vitucci.

Foto: Enrico Coppola