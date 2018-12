LIVE | Scandone - Nizhny, la prima di Young a referto Il lungo di Jacksonville è nei 12 della lista biancoverde: sfida Champions al PalaDelMauro

Secondo quarto - Tante sbavature offensive per Avellino: sull'asse Filloy-D'Ercole, l'intercetto del Nizhny che corre in contropiede per l'affondata del 20-30 al 14'. Uzinskii schiaccia anche il +11 per Novgorod con inerzia a favore al PalaDelMauro. Cole realizza, ma la risposta di Dragicevic conferma il +11 con Avellino che perde palla con l'infrazione di passi di Nichols: riprova della fase complicata vissuta dalla Sidigas.

Primo quarto - Il Nizhny prova a correre in avvio: Strebkov realizza 9 punti in 5 minuti. Avellino limita il divario per il 9-11 al 6'. Esordio per Patric Young: fallo subito e viaggio in lunetta. A 4 minuti e 2 secondi dal termine del periodo, i primi punti del lungo ex Olympiacos in biancoverde (2/2 ai liberi): 11-16 al 7'. Bomba di Komolov: 13-22 e Vucinic ordina time-out. Il minuto di sospensione non basta per l'immediato rilancio: ritardo di 8 lunghezze al primo intervallo (16-24).

Basketball Champions League

Ottava Giornata - Gruppo A (PalaDelMauro, Avellino)

Sidigas Avellino - Nizhny Novgorod

Parziali: 16-24

Avellino: Young, Green, Nichols, Costello, Filloy, Campani, Campogrande, D'Ercole, Sykes, Cole, Spizzichini, N'Diaye. All. Vucinic.

Novgorod: Odom, Komolov, Astapkovich, Zhabnov, Uziknskii, Popov, Dragicevic, Strebkov, Toropov, Czerapowicz, Baburin, Perry. All. Lukic.

Arbitri: Kreijc (SLO), Zapolski (POL), Jevtovic (SRB)

Alle 20.30 la palla a due di Sidigas Avellino - Nizhny Novgorod. La Scandone inserisce Patric Young nei 12 a disposizione di coach Nenad Vucinic. Potenziale esordio per il centro di Jacksonville, ultimo acquisto del club biancoverde che punta forte sul rilancio di un giocatore, inattivo da 12 mesi, ma che è stato dominante in Europa. Dentro anche Matt Costello nel referto. Pacchetto completo da 5 italiani e 7 stranieri. Obiettivo del riscatto nel doppio confronto per i lupi che, in Champions, ripartono dallo stop casalingo con il Ventspils. Segui il flash di cronaca del match.