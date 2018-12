Sidigas Avellino, coach Vucinic al passo d'addio Prove anonime, involuzione tecnica: la Scandone valuta il cambio in panchina

Il -46 di Trieste appare come il punto di non ritorno per la gestione tecnica di coach Nenad Vucinic, al passo d'addio. Sin dal post-gara, ha preso quota la possibilità di un cambio in panchina per la Sidigas Avellino, travolta dall'Alma nel posticipo domenicale e alla seconda debacle consecutiva dopo il -21 subito dal Nizhny in Champions. Senza colpo ferire, non lasciando minimamente il segno: è questo che fa male nell'ambiente irpino ed ecco la prospettiva di un esonero o di dimissioni dello stesso tecnico. E' certa, comunque, la fase di discussione interna in società dopo le prove anonime offerte dalla squadra che hanno inanellato, nelle ultime 5 gare, 4 stop pesantissimi: nell'ordine i ko con il Ventspils, la Reyer Venezia, il Nizhny Novgorod e l'Alma (101-64 il finale). Il tempo è anche minimo: infatti, la Sidigas tornerà in campo già mercoledì per la gara di Champions con il Ludwigsburg. Sembra spuntare già l'ipotesi di una guida tecnica con il solo pool di assistenti nell'attesa di un nuovo head coach per la gara di campionato. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.