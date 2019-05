Playoff: Scandone, caccia al biglietto per Gara 3 e Gara 4 Impennata per la terza sfida, prevendita da oggi per il quarto atto della serie con Milano

Domani, alle 20.30, sarà nuovamente Avellino-Milano. Le due squadre torneranno in campo per Gara 3 dei quarti di finale Scudetto dopo i primi due atti al Mediolanum Forum con la vittoria della Scandone all'esordio e la risposta dell'Olimpia. Tremila, per ora, i biglietti staccati per Gara 3 e impennata attesa nelle prossime ore dopo la carica dell'ambiente irpino, pronto a sostenere i ragazzi di coach Massimo Maffezzoli nel tentativo di piazzare un ulteriore sgambetto ai campioni d'Italia in carica, con il sogno del pass semifinale.

In giornata, via anche alla prevendita relativa alla sola Gara 4, in programma venerdì (palla a due alle 20.30) al PalaDelMauro. "La società informa che oggi ha inizio la prevendita dei tagliandi per Gara 4, che possono essere acquistati presso il botteghino del PalaDelMauro, presso i punti vendita autorizzati (qualsiasi rivenditore VivaTicket). - si legge nella nota diffusa dalla Scandone - La società invita, onde evitare lunghe code e sovraffollamento al botteghino, ad acquistare i tagliandi online o presso i rivenditori autorizzati. Gli abbonati alla stagione 2018/2019 potranno esercitare il diritto di prelazione sui propri posti per Gara 4 fino a giovedì, anche online e presso i punti vendita autorizzati, esibendo la tessera di abbonamento al momento dell'acquisto. Contestualmente sarà attiva anche la vendita dei posti liberi da prelazione. Di seguito le istruzioni per esercitare la prelazione direttamente online sul sito VivaTicket: cercare l'evento "G4 Sidigas Avellino - AX Armani Exchange MI", cliccare sulla sezione "prelazione", inserire il codice TLITE (a 18 cifre) presente sul retro della tessera abbonamento e confermare l'acquisto online.

Promozione abbonati - "Come avvenuto per Gara 3, la società ha deciso di premiare la fedeltà ed il sostegno dei suoi abbonati permettendo loro di acquistare anche i tagliandi per Gara 4 a prezzi ridotti: ogni tessera di abbonamento darà diritto all'acquisto di un singolo tagliando per la sfida contro Milano".

I prezzi ridotti per gli abbonati fino a giovedì: tribune VIP 70 euro, tribune inferiori 25 euro, tribune superiori 15 euro, distinti 10 euro, curve 5 euro.

I prezzi interi: tribune VIP 120 euro, tribune inferiori 45 euro, tribune superiori 30 euro, distinti 20 euro, curve 14 euro.

Gli orari della biglietteria al PalaDelMauro: martedì dalle 16 alle 19, mercoledì solo biglietti per Gara 3, giovedì dalle 16 alle 19, venerdì dalle 17 fino ad inizio gara.

Disposizioni: "La società ricorda inoltre che l'ingresso è gratuito per i bambini fino all'età di 10 anni e per le persone con disabilità motorie: queste ultime sono obbligate ad inoltrare regolare richiesta di accredito all'indirizzo biglietteria@scandonebasket.it entro 48 ore dalla palla a due, allegando il proprio documento di riconoscimento unitamente a quello dell'accompagnatore. I biglietti dovranno poi essere ritirati presso il botteghino del PalaDelMauro".