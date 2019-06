Venezia campione d'Italia: via al mercato italiani Primo giorno di vera off-season con i tutti i club al lavoro sul mercato senza impegni di campo

La Reyer Venezia vince lo Scudetto 2019. Il club orogranata firma il secondo tricolore in tre anni. Dal 2017 al 2019 con una FIBA Europe Cup strappata nel 2018 nella finale in due atti contro la Sidigas Avellino. Ieri sera, la squadra allenata da Walter De Raffaele, con l'irpino Gianluca Tucci tra i vice dello staff tecnico dell'Umana, ha dominato sul Banco di Sardegna Sassari con il finale di 87-61. Una "bella" senza storia con l'allungo decisivo in avvio del terzo quarto. La Dinamo ha pagato probabilmente lo strappo fisico per portare tutto in Gara 7. Più profonda, più attenta, con maggiori soluzioni: Venezia vince l'ultimo atto e firma il quarto Scudetto della sua storia.

Con lo Scudetto assegnato, parte di fatto il mercato degli italiani. Da oggi, tutti i giocatori nazionali potranno ragionare sul loro futuro. Tra gli elementi dei due roster, in chiave Avellino, c'è Marco Giuri. Brindisino, classe '88, ex Juve Caserta, il play-guardia ha conquistato il tricolore in Laguna e appare pronto a ritrovare maggior minutaggio dopo essere uomo di sistema, in uscita dalla panchina, nell'ultima stagione. Sarà, come spesso accade, effetto domino con i top-player italiani, in orbita azzurra, a riempire le prime caselle fino all'esaurimento lungo i mesi di luglio e agosto.