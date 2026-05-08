Serie B: ecco giorni e orari dei match di playoff ed eventuali playout Stasera i verdetti della regular season con la definizione del tabellone per gli spareggi

La LegaB ha ufficializzato gli orari dei match di playoff ed eventuali playout. Si gioca sempre alle ore 20, unica eccezione il turno preliminare playoff calendarizzato alle 18.45 (Modena-Juve Stabia) con la seconda gara alle 21 (il Catanzaro scoprirà in serata l'avversaria, l'ottava in classifica, una tra Avellino, Cesena e Mantova con pochi spiragli per Carrarese e Sampdoria).

Giorni e orari degli spareggi

Turno preliminare (gara unica)

Martedì 12 maggio (6ª-7ª): ore 18.45

Martedì 12 maggio (5ª-8ª): ore 21

Semifinali (andata)

Sabato 16 maggio (6ª/7ª-3ª): ore 20

Domenica 17 maggio (5ª/8ª-4ª): ore 20

Semifinali (ritorno)

Martedì 19 maggio (3ª-6ª/7ª): ore 20

Mercoledì 20 maggio (4ª-5ª/8ª): ore 20

Finali

Domenica 24 maggio (andata): ore 20

Venerdì 29 maggio (ritorno)* - ore 20

* Da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica

Eventuale Playout

Venerdì 15 maggio (andata) - 17ª-16ª: ore 20

Venerdì 22 maggio (ritorno) - 16ª-17ª: ore 20