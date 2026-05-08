Serie B: ecco giorni e orari dei match di playoff ed eventuali playout

La LegaB ha ufficializzato gli orari dei match di playoff ed eventuali playout. Si gioca sempre alle ore 20, unica eccezione il turno preliminare playoff calendarizzato alle 18.45 (Modena-Juve Stabia) con la seconda gara alle 21 (il Catanzaro scoprirà in serata l'avversaria, l'ottava in classifica, una tra Avellino, Cesena e Mantova con pochi spiragli per Carrarese e Sampdoria).
Giorni e orari degli spareggi
Turno preliminare (gara unica)
Martedì 12 maggio (6ª-7ª): ore 18.45
Martedì 12 maggio (5ª-8ª): ore 21
Semifinali (andata)
Sabato 16 maggio (6ª/7ª-3ª): ore 20
Domenica 17 maggio (5ª/8ª-4ª): ore 20
Semifinali (ritorno)
Martedì 19 maggio (3ª-6ª/7ª): ore 20
Mercoledì 20 maggio (4ª-5ª/8ª): ore 20
Finali
Domenica 24 maggio (andata): ore 20
Venerdì 29 maggio (ritorno)* - ore 20
* Da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica
Eventuale Playout
Venerdì 15 maggio (andata) - 17ª-16ª: ore 20
Venerdì 22 maggio (ritorno) - 16ª-17ª: ore 20