Avellino, mondo accademico in lutto: addio al professore Alberto Amatucci Domani i funerali al Duomo

Irpinia in lutto per la morte del professore Alberto Amatucci, brillante e raffinato giurista del foro di Avellino. La sua è stata una vita dedicata agli affetti più cari — la moglie Olga Lanzara, le adorate figlie Carolina e Alessandra, i nipoti — ma anche al diritto, vissuto come autentica vocazione.

La tradizione familiare

Nel solco dell’illustre tradizione familiare dell’avvocatura, ha saputo coniugare l’eleganza del giurista con il rigore dell’accademico, ricoprendo l’incarico di preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Salerno e distinguendosi come stimato docente di diritto commerciale, ma non solo.

Mondo accademico in lutto.

All'Università di Salerno ha insegnato Diritto Industriale, Diritto Commerciale e Istituzioni di Diritto Privato.

La carriera

Con la sua scomparsa, la comunità di Avellino perde una figura di grande prestigio umano e professionale.

I funerali

I funerali si terranno domani nella cattedrale dell'Assunta di Avellino alle ore 16.