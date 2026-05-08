Montemarano, lacrime e palloncini bianchi per l'ultimo saluto ad Assuntino Lutto cittadino a Montemarano

"Abbiamo provato a tenere Assuntino con noi in ogni modo, fino all’ultimo… ma non ci siamo riusciti, e abbiamo perso la partita più importante.". Così il sindaco di Montemarano Beniamino Palmieri commenta la tragedia di Assauntino, il 34enne morto al Moscati dopo un tragico incidente agricolo.

Assauntino, addio anima bella

"A nome della Comunità di Montemarano desidero ringraziare il personale del 118, i medici che gli hanno prestato i primi soccorsi, le forze dell’ordine. Desidero ringraziare il personale sanitario dell’ospedale Moscati di Avellino per la professionalità e l’umanità dimostrata. Ringrazio i tanti colleghi Sindaci che hanno manifestato la loro vicinanza in questo momento così delicato per la mia Comunità. Ringrazio la Lega Nazionale Dilettanti e le tante associazioni calcistiche della provincia che hanno espresso il loro sincero cordoglio. Ringrazio chiunque abbia partecipato al nostro dolore. Che il Signore abbia in gloria l’anima di Assuntino, un ragazzo buono, che doveva continuare a vivere. Grazie veramente a tutti". Conclude il sindaco.