Scandone, verifica Comtec per tutta la Serie A È la settimana in cui i club di massima serie dovranno certificare i passi per l'iscrizione

È iniziata una settimana molto importante in casa Sidigas Avellino. Iter burocratico a cui si aggiungeranno le trattative per diversi profili. Con lo Scudetto vinto dalla Reyer Venezia, sabato scorso, è iniziata davvero la "off-season". Tutti i club di massima serie sono pienamente sul mercato e tutti i giocatori italiani potranno pensare al futuro.

Mercato - Ariel Filloy, sicuro partente e di ritorno in Laguna, con Marco Giuri come ipotesi per il roster della Scandone 2019/2020 a salutare la Reyer da campione d'Italia. E' questa la prospettiva. Il direttore sportivo, Nicola Alberani, monitora tutte le possibili soluzioni per completare il pacchetto italiani, mentre il nome di DeAndre Lansdowne stuzzica sul fronte stranieri.

Iscrizione e FIBA Europe Cup - Ore preziose per completare l'iscrizione al campionato di Serie A rientrando rientrando nei parametri richiesti dalla Comtec. Giornate decisive non solo per Avellino, ma per tutte le società che dovranno garantire, entro il 2 luglio, quanto richiesto dall'organo federale. In caso di difficoltà riscontrate, ci sarebbero altri dieci giorni per aggiustare il tiro. In settimana, è attesa anche la comunicazione della FIBA per la Europe Cup. La federazione internazionale pubblicherà la lista delle squadre iscritte alla quarta coppa continentale. Tra le formazioni partecipanti, dovrebbe esserci anche la Scandone che ha preferito evitare la Champions League, ma soprattutto i relativi qualification round non avendo di diritto un posto ai gironi (come accaduto nelle precedenti 3 edizioni) e per non rendere subito dall'alto impatto il mese del precampionato che la Sidigas vivrà anche senza il suo head coach, Massimo Maffezzoli, impegnato con la Nazionale da vice del commissario tecnico, Meo Sacchetti.