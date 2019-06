Scandone, nodo iscrizione. Mercato: staffetta Giuri-Filloy Verifica Comtec: positività dall'ambiente irpino. Primo esito il 2 luglio

La staffetta Ariel Filloy - Marco Giuri sull'asse Venezia - Avellino, senza passare per contatti diretti tra le società, ma semplicemente per le volontà dei club e dei giocatori con il ritorno dell'italo-argentino in Laguna dopo un biennio in Irpinia e il potenziale rientro in Campania per il neo-campione d'Italia, ex Juve Caserta, ma gli aspetti di mercato volano in secondo piano perché, sul finale di giugno, sono ore preziose per farsi trovare pronti alla verifica Comtec, relativa all'iscrizione al prossimo campionato. Dall'ambiente irpino filtra positività, da quello esterno alla Sidigas ne risulta di meno.

Rispetto alle ultime stagioni, già con un dato emerso nei mesi scorsi, le norme sono più stringenti. L'organo di controllo della Federazione analizzerà l'incartamento, presentato da Avellino e dagli altri 17 team di massima serie. Entro il 2 luglio ci sarà il primo step con la Comtec a richiamare l'attenzione dei club non in regola che, nei successivi dieci giorni, potranno rientrare nel piano regolare d'iscrizione al campionato. Ovviamente, risultare blindati in A già entro la prima deadline, darebbe maggiore solidità di gestione anche agli occhi dei vertici federali e di Lega. Fase di stand-by sul mercato per la Sidigas, ma anche per le altre realtà di massima serie, concentrate sugli aspetti burocratici, determinanti ai fini della programmazione futura, da non mettere in discussione sul finale del mese.