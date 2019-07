Scandone, ecco la "fumata bianca": lupi iscritti in Serie B I biancoverdi dovrebbero essere inseriti nel girone D, al posto della JuveCaserta, ammessa in A2

Come lasciato intendere dall'ottimismo palesato ieri dal sindaco di Avellino, Gianluca Festa, la Scandone non scompare, anche se la situazione societaria resta critica. L'atteso Consiglio Federale odierno ha, infatti, approvato l’iscrizione al campionato di Serie B della società biancoverde. I lupi dovrebbero essere inseriti nel girone D, quello centro-meridionale, dove andrebbero ad occupare il posto della JuveCaserta, nel contempo ammessa in Serie A2 nello slot lascito vuota da Pescara. Manca solo l'annuncio ufficiale.

In aggiornamento