Scandone: versati i 40mila euro, ma occorre l'ok della LNP Dubbi sulla figura che ha versato la cifra e sull'orario del pagamento

La scadenza per la fideiussione (le ore 12 del 2 settembre) sarebbe stata rispettata dalla proprietà Sidigas, ma la modalità di pagamento lascia qualche dubbio. La partecipazione della Società Sportiva Felice Scandone 1948 sarà decisa in una riunione della Lega Nazionale Pallacanestro, in programma domani. La LNP comunicherà successivamente alla Federazione Italiana Pallacanestro i club che prenderanno parte alla Serie B e quelli da escludere. La garanzia da 40mila euro del club irpino alla Lega Nazionale Pallacanestro, per la conferma nella lista delle iscritte al girone D della terza serie nazionale, non sarebbe stata prodotta dalla società o da un componente del consiglio d'amministrazione. Una figura terza avrebbe versato i 40mila euro. Anche sull'orario del pagamento resta qualche dubbio.

Club, quindi, salvo, solo o almeno per il momento perché, dal punto di vista tecnico, è priva di obiettivi (senza roster e senza staff tecnico a poco meno di un mese dall'inizio del campionato), con una massa debitoria da chiarire e con i futuri lodi, di giocatori e agenti, da affrontare e ipotizzati per circa un milione di euro dal presidente, Claudio Mauriello.