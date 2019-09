Scandone, Festa: "Il pagamento consentirà l'iscrizione in B" Il sindaco: "Versamento effettuato anche con la volontà del custode giudiziario"

A margine dell'incontro al Comune con l'associazione Henan Zhongyuan, nell'ambito dell'accordo per la "Via della Seta", il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha presentato lo scenario in casa Scandone con l'attesa legata al sì della LNP sul pagamento della garanzia per la conferma in Serie B: "Al momento credo che la Lega (la Lega Nazionale Pallacanestro, ndr) potrà solo prendere atto del pagamento dei 40mila euro, effettuato tra l'altro attraverso la volontà anche del custode giudiziario, il dottore Baldassare. - ha spiegato il primo cittadino - Credo che questo rappresenti, al di là dei formalismi, anche una buona notizia per la Lega, oltre che per il basket irpino. Non c'è stato solo De Cesare o Mauriello, ma c'è stata anche la volontà da parte di chi, in questo momento, sta governando il processo relativo ai problemi della Sidigas spa, di far continuare il campionato alla Scandone. Quindi, c'è la volontà anche da parte di chi poteva anche dire, a questo punto, cediamo il club. Credo che bisognerà prendere atto di questa evidenza al di là del pagamento effettuato che, credo, non potrà fare altro che consentire alla Scandone l'iscrizione in Serie B".

Il futuro: "Mi candido ad essere sostenitore, non solo morale, ma spero anche materiale immaginando di poter esortare chi realmente vuole bene alla Scandone, allo sport, al basket irpino, affinché non solo si abboni, ma magari sostenga con una sponsorizzazione che non deve per forza essere di migliaia di euro ed è per questo che ho auspicato che si potesse concludere positivamente l'iscrizione e ci auguriamo che, nelle prossime ore, arrivi questa buona notizia. Poi, c'è bisogno di attivare finalmente la campagna acquisti, a cominciare dal coach. E' evidente che il secondo dopo ci potrà essere l'avvio di una campagna abbonamenti e l'esortazione affinché arrivino anche degli sponsor. Sarà un anno complicato, ma noi siamo abituati a soffrire. Mi auguro solo che si possa soffrire nel senso che la Scandone disputi un campionato di Serie B. Poi non ci spaventa qualsiasi ostacolo che supereremo. Disputare tutto il campionato, allestire una squadra che possa puntare alla salvezza, ma la notizia deve essere iscrizione e partenza della campagna acquisti".