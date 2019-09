Scandone, il mercato è bloccato già prima di iniziare Lodi esecutivi e altri pronti da giocatori e agenzie. Priva di tutto a 22 giorni dall'esordio

La prima settimana di settembre si è aperta con il passo, per certi versi inaspettato, dell'iscrizione al campionato. La Sidigas ha deciso di garantire la partecipazione al torneo di Serie B 2019/2020 con 40mila euro, ma nei giorni successivi nulla si è mosso sul piano tecnico. La Scandone resta un semplice nome nella lista del girone D. Alla continuità dal punto di vista storico, nonostante lo smacco della doppia autoretrocessione dalla Serie A (non sul parquet, ma per problemi finanziari della proprietà), va aggiunto l'onore del campionato che dovrà disputare Avellino.

I dubbi sulla prosecuzione dell'attività sportiva restano. Ad oggi, la società resta priva di staff tecnico, di dirigenti, della prima squadra e del settore giovanile. La figura di Nicola Alberani, direttore sportivo del club nelle ultime quattro stagioni e ancora legato da un contratto con il gruppo Sidigas, appare distante dal futuro della Scandone. Gianluca De Gennaro, avellinese e legato da sempre alla società irpina, non dovrebbe di no alla chiamata vera e propria al ruolo di primo allenatore, ma a 22 giorni dal potenziale esordio in campionato, dalla trasferta di Minturno contro Scauri, il mercato della Scandone è bloccato.

Lodi già esecutivi e altri pronti ad arrivare da parte di giocatori e agenzie. Tutto secondo previsioni per una società che, decidendo di confermare la storia, si ritrova a dover fronteggiare subito anche gli oneri di quanto non versato negli ultimi mesi, in particolar modo gli stipendi dei giocatori e dei componenti dello staff tecnico. Il presidente della Scandone, Claudio Mauriello, ha ipotizzato una cifra vicina al milione di euro per le vertenze degli ex tesserati. Si conferma, quindi, uno scenario da tempesta nel silenzio.