Scandone, restano solo 8 giorni per allestire la squadra Venerdì 27 è la scadenza tesseramenti. Prospettiva under 18 per la prima squadra

La prima gara ufficiale è fissata per domenica 29 al PalaBorrelli di Minturno. La Scandone dovrebbe sfidare il Basket Scauri. Il condizionale è d'obbligo perché sta per terminare la penultima settimana di preseason in Serie B e il club irpino è l'unico a non aver strutturato lo staff tecnico e il roster. Resta un grosso punto interrogativo sul futuro della Società Sportiva Felice Scandone 1948.

L'idea è quella di proseguire dopo i tentennamenti in chiave liquidazione, più volte paventata, ma esclusa - almeno per ora - dalla proprietà Sidigas e dal nuovo amministratore delegato, Dario Scalella, intenzionato a produrre dall'interno una revisione di spesa per garantire il minimo dal punto di vista sportivo, in sintonia con l'amministrazione comunale e con il sindaco, Gianluca Festa, chiamato nuovamente a ruolo di garante, come avvenuto per l'iscrizione al campionato ad inizio luglio.

Il mercato della Scandone risulta bloccato dai lodi, in primis da quello dell'agente Luigi Bergamaschi. Altri, formalizzati dai tesserati della passata stagione, sono sul punto di trasformarsi in esecutivi. Inoltre, restano solo 8 giorni alla società avellinese per allestire la squadra. Domenica 29 il primo match, 48 ore prima, ovvero venerdì 27, sarà scadenza per i tesseramenti. Da quel momento in poi, ci sarà margine minimo di azione sul mercato per i club: un solo movimento in entrata nella regular season, 3 tesseramenti nei primi due mesi dell'anno solare, uno sul finale della stagione regolare.

Diversi giocatori "free agent", liberi da accordi, hanno bussato alla porta della Scandone rendendosi disponibili. Il mercato offre ancora qualche pedina di alto profilo per la categoria, ma rimangono all'uscio, ben distanti dall'ingresso di una società ferma al palo e che rischia seriamente di affrontare il campionato di B con gli under 18. L'ulteriore prospettiva da dramma tecnico per l'ambiente irpino.