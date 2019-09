Scandone, Festa: "Sulla NewCo novità tra oggi e domani" Il sindaco di Avellino crede ancora nella prosecuzione dell'attività sportiva per il club irpino

Novità tra oggi e domani per la costituzione di una NewCo, di una cordata capace di sostenere la prosecuzione dell'attività sportiva per la Società Sportiva Felice Scandone 1948. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, resta fiducioso sul progetto ipotizzato nello scorso weekend: "Stiamo lavorando. Spero ci possano essere novità tra oggi e domani. - ha affermato il primo cittadino - Chi ha giocato a basket sa che la sirena suona allo scadere del quarantesimo minuto. Anche quando sei 5 punti sotto e manca un minuto al termine, con due buone difese e due bombe, può sempre vincere la partita".

Sull'utilizzo del palazzetto: "La giunta sta per deliberare le tariffe relative all'utilizzo dell'impianto. Chiaramente, è terminata la concessione. Comunque il palazzetto sarà utilizzato, ma con un fitto e non, appunto, con una concessione. Per quanto riguarda le tariffe saranno deliberate, credo, tra oggi e domani. Stanno scrivendo la delibera: Per ciò che riguarda il Basket Club Irpinia, nessuna novità. Sono stato anche a vedere l'amichevole contro il Catanzaro. Mi sembra una squadra ben allestita. Sono sicuro che farà molto bene nel campionato di Serie C e onorerà i nostri colori e la nostra città".