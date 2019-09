Scandone, da Scafati lo sponsor: ore cruciali per la NewCo Il sindaco Festa aveva annunciato novità e il consorzio sembra prendere forma, ma il tempo stringe

Mentre la Serie A mandava in archivio la prima gara del campionato, la vittoria della Fortitudo Bologna sul parquet della VL Pesaro, che ha inaugurato la prima stagione della massima serie senza Avellino dopo 19 anni, ad Avellino si viveva una insolita serata di novità dopo tante settimane di silenzio e da sussulti che hanno avuto il solo fine di tenere in vita la Società Sportiva Felice Scandone 1948. La Sidigas resta ferma alle dichiarazioni rese dal presidente, Claudio Mauriello, ma nessun passo è stato compiuto dai vertici societari. Per il colpo di coda, come già accaduto per l'iscrizione a luglio, dopo l'autoretrocessione in Serie B decisa dalla proprietà, è al lavoro il sindaco di Avellino, Gianluca Festa.

Nella tarda mattinata di ieri, il primo cittadino aveva rinnovato la fiducia sulla costituzione di una NewCo al fine di garantire la prosecuzione dell'attività sportiva. "Stiamo lavorando. Spero ci possano essere novità tra oggi e domani": aveva affermato con un sorriso che indicava qualche certezza in più. Certezze che sono aumentate nel pomeriggio e poi in serata. Un lavoro sottotraccia, nato poco prima dello scorso fine settimana, che sta aprendo ad un nuovo scenario per Avellino, senza roster e senza staff tecnico a tre giorni dalla chisura dei tesseramenti.

Un pool di imprenditori: questa era l'idea e si conferma con il passare delle ore. Il primo sponsor dovrebbe arrivare da Scafati. È la Givova di Giovanni Acampora. L'azienda di abbigliamento sportivo, già sponsor e con ruolo determinante nella compagine societaria dello Scafati Basket di patron Nello Longobardi in Serie A2, non ha mai nascosto la volontà di sostenere la ripartenza del club irpino. Givova dovrebbe essere sponsor tecnico, ma non solo. Potrebbe avere una posizione centrale nel "consorzio" con la massa debitoria che resterebbe alla proprietà Sidigas.

L'operazione sviluppata da Festa dovrà determinare l'avvio della NewCo nelle prossime ore. I lodi esecutivi dovranno essere risolti in tempi rapidi. Solo con l'ok di chi ha vinto la vertenza arbitrale, la FIP permetterà alla Scandone di tornare operativa sul mercato per allestire in extremis la squadra e lo staff tecnico. Non è un mistero che Gianluca De Gennaro fosse in attesa, da tempo, di una chiamata per il ruolo di primo allenatore per la Serie B, dopo essere stato il vice di tutti gli head coach del club in massima serie.

Sotto di 5 punti con l'obiettivo di due buone difese e due conclusioni da 3 per ribaltare la sfida: così il sindaco ha presentato la missione di salvataggio. Occorre un miracolo al termine di un'estate che resterà quella dell'addio alla Serie A per Avellino nell'indifferenza e nel silenzio senza una spiegazione.