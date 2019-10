Scandone: dentro Rajacic, attesa per Prunotto Nelle prossime ore, il via alla campagna abbonamenti: base per la gestione economica del club

La Scandone Avellino ha ripreso la preparazione e ha iniziato la prima vera settimana di allenamenti dopo essere scesa in campo, al PalaBorrelli di Minturno contro il Basket Scauri, in emergenza, in extremis, con un roster costruito in poche ore, a ridosso della chiusura dei tesseramenti. Il roster irpino, che è stato presentato a referto nella gara d'esordio in terra pontina non poteva che far altro che metterci volontà, grinta e il massimo dal punto di vista tecnico per evitare una debacle, scongiurata dalla buona voglia di emergere al debutto da parte di tutti i componenti della neonata squadra. Il risultato di 89-74 è il primo ad andare in archivio per la stagione irpina in Serie B dopo 19 stagioni vissute nella massima serie, persa non per aspetti di campo.

Bianco, Marzaioli, Ondo Mengue, De Leo, Iovinella, Scardino, Ventrone, Pappalardo, Genovese, Del Regno: questi i giocatori a disposizione di coach Gianluca De Gennaro e dell'assistente, Rodolfo Robustelli, al PalaBorrelli. Nelle prossime ore, sarà definito il tesseramento di Vladimir Rajacic. Ad Avellino sin da venerdì scorso, il classe 2000 si vestirà ufficialmente di biancoverde. Sarà anche la settimana dell'arrivo di Marco Prunotto, il giocatore che potrà garantire maggior sostanza al pacchetto lunghi. Il prodotto della Fortitudo Bologna, nativo di Corato, classe 2001, ha fatto parte del gruppo della F nelle prime due sfide di campionato in A. Prunotto ha già indossato la canotta della Scandone: nella passata stagione, fu tra gli aggiunti alla squadra giovanile che partecipò alla Next Gen Cup.

Resta da completare lo staff tecnico e dirigenziale. Intanto, a breve scatterà la campagna abbonamenti. Ricerca fondi per sostenere il progetto "mille per cento" lanciato dal sindaco Gianluca Festa e dall'imprenditore Gerardo Santoli nel tentativo di garantire stabilità ad un club che ha sfiorato la chiusura e che si ritrova e si ritroverà ad affrontare nuovi lodi dopo aver risolto quello di Luigi Bergamaschi.