Scandone, niente Prunotto. Slitta la campagna abbonamenti Continua la ricerca del lungo. Problemi per Pappalardo e Rajacic

Marco Prunotto ha detto no alla Scandone Avellino. Il lungo di Corato, prodotto della Fortitudo Bologna ha preferito declinare l'offerta del club irpino proseguendo l'esperienza in terra felsinea (Prunotto è andato a referto nei primi due match di campionato della Pompea in Serie A). Ricerca, quindi, che prosegue per il coach biancoverde, Gianluca De Gennaro. Avellino rischia di non poter colmare il vuoto nel reparto interni per la prima sfida casalinga, in programma domenica, alle 18, contro la Stella Azzurra Roma, reduce dal successo all'esordio e chiamata a superare due assenze.

Difficoltà anche nella settimana di allenamenti con il centro, Luca Pappalardo, e l'esterno, Vladimir Rajacic, bloccati dall'influenza. Per l'ex Biella c'è, inoltre, ancora il rebus tesseramento da risolvere nelle prossime ore. La campagna abbonamenti, che doveva iniziare in queste ore, slitta alla prossima settimana. Solo la modalità del biglietto per l'accesso al PalaDelMauro nella fase di riorganizzazione della società dopo i mesi dell'autoretrocessione dalla A alla B.