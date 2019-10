Scandone Avellino, ingaggiato il centro Andrea Locci La società biancoverde ha ufficializzato l'accordo con il lungo ravennate

La Scandone Avellino ha inserito un ulteriore giocatore nel roster 2019/2020. Si tratta di Andrea Locci. Il centro ravvenate un nuovo cestista biancoverde. "La S.S. Felice Scandone Avellino comunica di aver raggiunto l’accordo fino al termine della stagione 2019/2020 con il cestista italiano Andrea Locci. - si legge nella nota diffusa dal club irpino - Il centro classe ‘93, di 203 centimetri per 105 chilogrammi, nato a Ravenna e cresciuto nel settore giovanile della Polisportiva Cesenatico 2000, vanta diverse partecipazioni ai campionati italiani, dalla Serie C alla Serie A2 Silver, dove ha militato fra le fila dell’Europromption Legnano nella stagione 2014/2015, mettendo all’attivo 27 presenze. Per il nuovo centro biancoverde si tratta della quinta annata consecutiva in serie B. Locci infatti, dopo aver indossato le maglie di Cento, San Vedemiano, San Michele Maddaloni, Patti e Giulianova, ha iniziato lo scorso campionato nel girone D, con la maglia della Trofean Battipaglia, prima di passare, a stagione in corso, nel girone C con la Mastria Vending Catanzaro, dove ha collezionato, in 23 presenze fra regular season e playout, la media di 25.2 minuti, 10.3 punti, 5.9 rimbalzi e 13.3 di valutazione a partita. Soddisfatto del nuovo acquisto il coach Gianluca De Gennaro, che aggiunge al suo reparto lunghi una pedina esplosiva e con un ottimo piazzato dalla media (55.2% al tiro da 2 in campionato e 62.5% nei playout per lui durante la scorsa stagione)".