De Gennaro: "La Scandone è nostra, di tutti" Verso Avellino - Stella Azzurra Roma, la prima sfida casalinga per il club biancoverde in Serie B

"So bene il malumore che ci può stare in città, ma dall'altra parte c'è una proprietà e il sindaco che hanno permesso alla Scandone di partecipare al torneo di Serie B. Da avellinese, mi aspetto una risposta positiva da parte della città". Così il coach della Scandone, Gianluca De Gennaro, che ha presentato la prima sfida casalinga della squadra biancoverde. Domenica, alle 18, al PalaDelMauro, Avellino affronterà la Stella Azzurra Roma: "L'atteggiamento della Scandone è stato da lupi veri. - ha affermato il tecnico avellinese - Mi immagino un palazzetto bello caldo per i settori che saranno aperti. In questi giorni, per quello che è stato l'impegno con la squadra, non ho avuto contatto con la città, ma ho ricevuto tanti messaggi. Ho sentito tutti gli head coach, di cui sono stati assistant in Serie A. Secondo me, si respira un'aria positiva, di rivincita per certi versi. La squadra è nostra, di tutti. L'obiettivo è di salvarci quanto prima e, con la speranza che la casa madre possa risolvere i suoi problemi, di affrontare in futuro un campionato di Serie B e, perché no, qualcosa in più, con i regolamenti di oggi che aprono a questo, e tornare ai fasti di un tempo".

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto in apertura, per vedere la conferenza stampa integrale.