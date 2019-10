La Scandone si rifà il look social con il lupo storico È la vigilia di Avellino - Stella Azzurra Roma. Il club irpino ha aggiunto Locci sotto canestro

Ultimo sforzo settimanale, ritmo da doppia seduta giornaliera e testa al primo match casalingo. Domani, alle 18, al PalaDelMauro, la Scandone Avellino affronterà la Stella Azzurra Roma per il secondo turno del girone D di Serie B 2019/2020. Il valore del roster capitolino sarà interpretabile solo dal referto di inizio gara. Alcuni elementi della Stella Azzurra sono legati dal doppio tesseramento con Roseto, che milita in Serie A2. La società, nata nel 1938, ha vissuto anni importanti con la prima squadra che ha partecipato alla massima serie del basket italiano. Varie fasi dal '50 all'80 prima delle retrocessioni nei campionati minori con un lavoro finalizzato alla crescita di tanti prospetti. La Stella Azzurra vanta un Academy di lusso, costruita negli anni e che tanto ha dato alla pallacanestro italiana e internazionale. Andrea Bargnani è, senza dubbio, il giocatore per eccellenza cresciuto dalla squadra che gioca all'Arena Altero Felici di via Flaminia.

La Scandone affronterà il gruppo romano con l'aggiunta di Andrea Locci nel reparto interni. Il centro ravvenate è stato firmato in extremis dalla società irpina e dal coach, Gianluca De Gennaro, felice del jolly calato sotto canestro. Intanto, nuovo look alle pagine social per il sodalizio avellinese. Dall'immagine profilo e dalla copertina, sparisce il richiamo alla proprietà Sidigas. Torna il lupo storico della Scandone, già presente sulle divise da gioco, con il messaggio "la storia continua".

Foto: pagina ufficiale Facebook Scandone Avellino