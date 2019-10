Scandone Avellino, ecco Lorenzo Cherubini Coach De Gennaro: "Playmaker giovane dal gran carattere con doti di aggressività ed esplosività"

Lorenzo Cherubini è un nuovo giocatore della Scandone Avellino. Accordo con il classe 2001 (188 centimetri per 83 chilogrammi), che ha mosso i primi passi cestistici con Casapusterlengo e con la Reggiana, prima di trasferirsi alla PMS Moncalieri con cui ha giocato le ultime 4 annate sportive. In Serie C Gold, Cherubini ha viaggiato al ritmo di 11.7 punti di media in 20 gare (high di 22 punti). Nella passata stagione, ha disputato la Next Gen Cup in canotta Olimpia Milano.

"Andiamo ad aggiungere al roster un playmaker 2001 nell’orbita delle nazionali giovanili, con buone doti di esplosività e aggressività. - ha affermato il coach della Scandone, Gianluca De Gennaro - Nonostante la giovane età, ha un carattere molto forte. Ci auguriamo che, insieme al resto del roster, possa darci una mano per questa stagione”. Alle 14, al PalaDelMauro, il primo allenamento di Cherubini con i nuovi compagni di squadra.